Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: une provision plombe le bénéfice trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 10:13









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé jeudi un bénéfice en baisse au titre du premier trimestre en raison d'une provision déjà connue de 900 millions de couronnes liée à la suspension de ses activités en Russie.



Sous le coup de cette charge, le bénéfice net du fournisseur d'infrastructures télécoms a reculé à 2,9 milliards de couronnes suédoises (environ 280 millions d'euros) sur les trois premiers mois de l'année, contre 3,2 milliards un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires ressort à 55,1 milliards de couronnes, en hausse de 11% d'une année sur l'autre, dont une croissance organique de 3% due à la vigueur des déploiements de projets en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique Latine.



Sa marge brute s'est établie à 42,3%, à comparer avec 42,8% sur la même période de l'an dernier, pour une marge opérationnelle (Ebitda) de 11%.



Dans son communiqué, Ericsson indique vouloir accélérer la cadence afin d'atteindre son objectif de marge opérationnelle sur le long terme, situé entre 15% et 18%, au cours des deux ou trois années à venir.



Cette publication inférieure aux attentes était accueillie fraîchement ce jeudi matin par les investisseurs, l'action du numéro un mondial des équipements pour réseaux mobiles chutant de plus de 5% dans les premiers échanges.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -5.66% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -6.79% ERICSSON-B LSE Intl -6.40% ERICSSON-B OTCBB 0.00%