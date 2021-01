Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : un réseau 5G multi-opérateurs à Taïwan, avec APT Cercle Finance • 15/01/2021 à 15:34









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par Asia-Pacific Telecom (APT) pour moderniser le réseau et prendre en charge la préparation du réseau central multi-opérateurs 5G non autonome (NSA). Le contrat inclut également l'intégration de Far EasTone Telecommunications (FET) sur la bande de fréquences 3,5 GHz à Taiwan. Selon les termes de l'accord, Ericsson fournira des solutions de réseau d'accès radio (RAN) ainsi que des licences 5G NSA pour les réseaux de base multi-opérateurs 5G (MOCN). 'Ericsson participe au développement et aux progrès globaux de la 5G en aidant APT et FET à lancer rapidement de nouveaux services sur le marché', a expliqué en substance Chafic Nassif, président d'Ericsson Taiwan. Selon lui, la plateforme 5g d'Ericsson va constituer 'l'épine dorsale technologique' du premier réseau central multi-opérateurs de Taiwan.

