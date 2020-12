Ericsson : un pas vers la 5G autonome, avec Swisscom

(CercleFinance.com) - En partenariat avec Ericsson et le fabricant de combinés OPPO, Swisscom a 'ouvert le prochain chapitre de l'histoire de la 5G en Europeen effectuant avec succès des appels vocaux et de données 5G sur un réseau commercial autonome 5G', annonce Ericsson.

Actuellement déployés en mode non autonome avec la signalisation prise en charge par le réseau 4G sous-jacent, les réseaux 5G d'Europe devraient à terme passer au mode autonome, offrant des temps de connexion encore plus rapides et un accès immédiat à la large bande passante 5G.

Dans une étape majeure vers ce déploiement complet à l'échelle nationale, Swisscom a donc récemment effectué des appels vocaux et de données autonomes 5G en direct à l'aide de Voice over New Radio (VoNR) et de l'agrégation d'opérateurs avec Ericsson Spectrum Sharing.

'L'avenir des services 5G sera centré sur les réseaux autonomes 5G, et en investissant dans la 5G autonome, nous investissons également dans de nouvelles opportunités pour la Suisse, telles que le découpage du réseau et les déploiements 5G sur site dédiés ', a commenté Christoph Aeschlimann, Chief Technology and Information Officer de Swisscom.