Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : un nouvel 'open lab' ouvre à Ottawa Cercle Finance • 31/03/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi l'ouverture sur son site d'Ottawa (Canada) d'un nouvel 'open lab' visant à promouvoir les technologies de virtualisation des réseaux. Ce laboratoire - accessible en mode virtuel pour les clients - doit leur permettre de simuler des scénarios de déploiement et d'utilisation, notamment liés à l'automatisation et à la réduction de l'intervention manuelle. L'objectif est aussi de favoriser une plus grande coopération dans des domaines tels que l'apprentissage automatique, l'automatisation et l'optimisation des réseaux avec des partenaies de la trempe d'Orange, SoftBank, Intel ou NVidia, fait valoir Ericsson.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.49% ERICSSON-B XETRA -0.66% ERICSSON-B LSE Intl -0.67% ERICSSON-B OTCBB 0.00%