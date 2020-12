Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : un nouveau partenariat 5G avec KDDI au Japon Cercle Finance • 10/12/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par KDDI pour déployer sa solution de 5G bimode native-cloud au sein du réseau 5G SA de KDDI au Japon. La solution, composée d'Ericsson Cloud Packet Core, permettra notamment à KDDI de soutenir la transformation numérique de ses entreprises clientes, assure Ericsson. L'entreprise suédoise ajoute que sa 5G bimode permettra aussi à KDDI de prendre en charge le développement de nouveaux cas d'utilisation de la 5G pour les utilisateurs du haut débit mobile, les entreprises et les partenaires de l'industrie.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.19% ERICSSON-B XETRA -0.05% ERICSSON-B LSE Intl -0.26% ERICSSON-B OTCBB -0.58%