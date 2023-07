Ericsson: un nouveau hub européen en Estonie information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 13:58

(CercleFinance.com) - Ericsson va construire un centre technologique et de fabrication de nouvelle génération à Tallinn, en Estonie.



Cette nouvelle installation représentant un investissement d'environ 155 millions d'euros (169 millions de dollars), a pour priorité la durabilité et l'efficacité opérationnelle.



Le projet a pour objectif de réunir toutes les opérations d'Ericsson en Estonie dans un seul hub ultramoderne de 50 000 m² comprenant des laboratoires d'essais, des entrepôts, des lignes de production et des bureaux.



Le hub entièrement connecté sera situé dans la ville d'Ülemiste à Tallinn, le plus grand parc d'affaires et la zone urbaine tournée vers l'avenir dans les pays baltes. Le nouveau hub européen devrait être opérationnel début 2026,



Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, a déclaré : ' Cette décision s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Ericsson pour une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et durable, réduisant considérablement notre empreinte carbone et exploitant la puissance de la 5G pour la fabrication intelligente. '



Le nouveau hub européen devrait réduire ses émissions de carbone jusqu'à 70% par rapport aux quatre installations existantes à Tallinn.