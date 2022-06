Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: un milliard d'abonnements 5G attendus cette année information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 12:08









(CercleFinance.com) - A en croire Ericsson, le nombre d'abonnements à la 5G devrait dépasser le cap du milliard d'unités dès cette année, avant d'atteindre 4,4 milliards à horizon 2027.



Ces prévisions, qui figurent dans le dernier rapport sur la mobilité publié par l'équipementier de réseaux suédois, se basent sur le dynamisme du marché nord-américain, où neuf abonnements sur 10 devraient concerner la 5G au cours des cinq prochaines années.



En Europe de l'Ouest, la 5G devrait représenter 82% des abonnements d'ici à 2027, suivie par les Pays du Golfe avec un taux de pénétration de 80% puis l'Asie du Nord-Est (74%).



En Inde, où le déploiement de la technologie 5G vient tout juste de démarrer, la technologie de cinquième génération devrait représenter moins de 40% des abonnements en 2027.



D'après le rapport, la 5G devrait couvrir jusqu'à 50% de la population mondiale d'ici fin 2027.





