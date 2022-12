Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: un changement au comité des nominations information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 10:33









(CercleFinance.com) - Ericsson a indiqué vendredi soir qu'à compter du 9 décembre, Niko Pakalén remplace Jonas Synnergren en tant que représentant de Cevian Capital Partners Limited au sein de son comité des nominations du conseil d'administration.



Présidé par Johan Forssell (Investor AB), ce comité est désormais composé aussi de Karl Åberg (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF - Tjänstepension och Fonder), Niko Pakalén et Ronnie Leten (président du conseil d'administration d'Ericsson).





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.29% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.85% ERICSSON-B LSE Intl +0.24% ERICSSON-B OTCBB 0.00%