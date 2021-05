Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : un accord de 80 millions d'euros trouvé avec Nokia Cercle Finance • 12/05/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi qu'il avait accepté de payer 80 millions d'euros de dommages et intérêts afin de mettre fin à des poursuites engagées par Nokia dans une affaire de corruption. Ce règlement s'inscrit dans le sillage d'accords conclus en 2019 avec le Département américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC), précise le groupe suédois. Ces dossiers se rattachaient à des infractions aux clauses anti-corruption du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain. Dans son communiqué, Ericsson explique que l'accord trouvé avec Nokia va lui permettre d'éviter une procédure 'potentiellement longue et complexe'. L'impact sur le résultat opérationnel (Ebit) du deuxième trimestre est estimé à 80 millions d'euros, avec un effet plus limité de 26 millions d'euros au niveau du flux de trésorerie. L'action Ericsson cotée à la Bourse de Stockholm s'inscrivait en petite hausse (+0,1%) mercredi matin suite à cette annonce.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -2.51% ERICSSON-B XETRA -0.20% ERICSSON-B LSE Intl -0.92% ERICSSON-B OTCBB 0.00%