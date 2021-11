Ericsson : UBS reste négatif, mais est positif sur le rachat de Vonage

(AOF) - UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 95 couronnes suédoises après le rachat de Vonage pour 6,2 milliards de dollars. Le bureau d’études explique qu'Ericsson souhaite augmenter sa base de clients d'entreprises après le rachat de Cradlepoint (1,1 milliard de dollars en 2020) et les services dans le cloud. Il juge positivement la logique de cette transaction pour Ericsson, qui souhaite se diversifier au-delà des réseaux mobiles et trouver de nouvelles sources de croissance des revenus.

Si Ericsson n'est pas réputé pour ses résultats en matière d'intégration, le broker considère l'accord comme intéressant car il pense que l'équipementier télécoms a besoin d'accroitre ses offres cloud.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.