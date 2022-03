Ericsson : UBS n'est plus à vendre

(AOF) - UBS a relevé sa recommandation de Vendre à Neutre et réduit son objectif de cours de 96 à 84 couronnes suédoises sur Ericsson suite aux récentes nouvelles concernant l'enquête du département américain de la justice. Le bureau d’études ne cherche pas à prédire l'issue de ces procédures et pense qu'il faudra du temps à l'entreprise pour résoudre le problème et que cette affaire pourrait avoir des répercussions négatives sur sa réputation, ses finances et l’opérationnel.

Pour autant depuis cette annonce le 15 février, la capitalisation boursière a chuté de 14 milliards de dollars en termes absolus et de 10 milliards de dollars par rapport à l'Euro Stoxx Tech. A titre de comparaison, l'amende payée par Ericsson au DOJ en 2019 s'élève à 1 milliard de dollars et l'amende maximale imposée par le DOJ entre 2015 et 2022 a atteint 5 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.