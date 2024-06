Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: travaille avec TOMRA sur l'économie circulaire information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce une collaboration avec TOMRA, spécialiste des solutions technologiques innovantes qui favorisent l'économie circulaire.



Les deux partenaires vont collaborer pour accroître la transparence, la traçabilité et l'optimisation des flux de déchets.



Cette collaboration vise à démontrer comment leurs technologies combinées peuvent transformer les déchets en ressources valorisées, contribuant ainsi à promouvoir des pratiques durables et à réduire l'empreinte environnementale globale.





