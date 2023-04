Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: travaille avec Intel autour de la 5G en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Intel autour du développement de la 5G en Malaisie.



Intel et Ericsson collaboreront afin de montrer comment les fournisseurs de services de communication (CSP) peuvent accélérer l'adoption de la 5G et étendre leurs engagements interentreprises (B2B) en fonction des cas d'utilisation de la 5G.



Parmi les domaines de collaboration identifiés figurent le développement conjoint de cas d'utilisation d'entreprise dans des secteurs verticaux sélectionnés tels que la fabrication, le transport et la logistique.



En outre, cela implique de travailler sur les avantages de la numérisation pour les économies émergentes et sur le rôle que la connectivité 5G peut jouer dans la construction d'économies numériques durables et résilientes, indique Ericsson.





