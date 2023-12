Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: titre en hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - Ericsson gagne un peu plus de 1% à Londres alors que Jefferies a annoncé avoir relevé sa recommandation sur le titre à l'achat, avec un objectif de cours porté de 58 à 70 couronnes suédoises.



Le bureau d'études - qui précise avoir abaissé dans le même temps son conseil sur Nokia - justifie sa décision par le fait qu'AT&T ait choisi le groupe suédois pour la modernisation de son réseau mobile.



Du point de vue de Jefferies, ce choix pourrait constituer un 'point d'inflexion' pour l'équipementier, en lui permettant de faire croître son chiffre d'affaires comme ses marges bénéficiaires à partir de 2024.



Cet accord pourrait également, selon lui, ouvrir la porte à d'autres contrats dans la technologie 'Open RAN'.



L'analyste ajoute que la présence accrue d'Ericsson aux Etats-Unis devrait avoir par ailleurs un effet favorable sur son 'mix' géographique, qui le rendait jusqu'ici tributaire de projets à faibles marges dans la 5G en Inde.



D'après le professionnel, la valorisation actuelle du titre est attractive et fait apparaître un véritable potentiel de revalorisation.







Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.70% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +1.52% ERICSSON-B LSE Intl +1.46% ERICSSON-B OTCBB +0.62%