Ericsson: test réussi du découpage réseau sur ordi portable

(CercleFinance.com) - Accompagné par ses partenaires industriels Intel et Microsoft, Ericsson annoncé avoir démontré avec succès les capacités de découpage de réseau autonome 5G de bout en bout sur un ordinateur portable Windows.



' Cet essai pionnier démontre l'applicabilité de la technologie sur des appareils autres que les smartphones, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour les ordinateurs portables connectés au cellulaire ', souligne Ericsson.



Selon la société, l'inclusion des ordinateurs portables Windows 11 dans les rangs des appareils pouvant être utilisés pour commercialiser le découpage du réseau 5G est un signe de la maturation de l'écosystème.







