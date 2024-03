Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: suppression de 1200 postes en Suède information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce une réduction de ses effectifs concernant environ 1200 personnes en Suède, dans le cadre de mesures de restructuration 'visant à améliorer ses coûts, tout en maintenant les investissements essentiels à son leadership technologique'.



Comme indiqué précédemment, l'équipementier de télécommunications suédois 's'attend à un marché des réseaux mobiles difficile en 2024, avec une nouvelle contraction des volumes, les clients restant prudents'.



En plus des suppressions de postes, les initiatives de réduction des coûts couvrent divers domaines tels que la diminution du nombre de consultants, la rationalisation des processus et la réduction des installations.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.20% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -1.05% ERICSSON-B LSE Intl -0.81% ERICSSON-B OTCBB 0.00%