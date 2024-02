Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: succès des tests 5G avec Telecom Egypt information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir testé avec succès la 5G sur plusieurs emplacements clés de la nouvelle capitale administrative égyptienne, en partenariat avec Telecom Egypt, atteignant le débit de liaison descendant théorique maximal sur le spectre utilisé.



L'essai a été mené sur le spectre de 2,6 gigahertz (GHz) actuellement sous licence en déployant une solution 5G non autonome (NSA) utilisant des radios 4G/5G du système radio d'Ericsson et connectée au Evolved Packet Core (EPC) et à la gestion unifiée des données d'Ericsson (UDM).



Selon Fadi Pharaon, président d'Ericsson Moyen-Orient et Afrique, 'cet essai révolutionnaire ouvrira la voie au déploiement de réseaux 5G à travers le pays, ouvrant de nouvelles opportunités de connectivité et introduisant des améliorations en termes de vitesse, de précision de localisation, d'efficacité énergétique et de latence plus faible, au bénéfice des consommateurs et de la société.





