Ericsson: succès d'un test 5G RAN avec e&EAU

(CercleFinance.com) - Fruit d'un partenariat avec e&EAU (soit l'opérateur historique destélécommunicationsauxÉmirats arabes unis), Ericsson annonce avoir mené avec succès un appel de données 5G à l'aide de l'architecture Cloud Radio Access Network (RAN) d'Ericsson dans un environnement de laboratoire aux Émirats arabes unis (EAU).



La configuration reposait sur une solution 5G non autonome (NSA) pour une porteuse de bande moyenne de 100 MHz.



Les résultats ont révélé que la solution Ericsson Cloud RAN répond aux attentes d'e& UAE en termes de performances et peut soutenir le plan d'évolution du réseau 5G.



Selon Ekow Nelson, vice-président chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique, cet essai permettra notamment à e&UAE de proposer des réseaux privés et d'accompagner de nouveaux modèles commerciaux.





