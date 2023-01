Ericsson: succès d'un essai sur la 5G SA en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce aujourd'hui la réussite d'un essai sur la 5G autonome (5G SA) en Nouvelle-Zélande, avec Spark (' le plus grand fournisseur de télécommunications et de services numériques de Nouvelle-Zélande') et Red Hat, spécialiste des solutions Open Source.



L'essai 5G SA s'appuyait sur le noyau 5G cloud native d'Ericsson fonctionnant sur Red Hat OpenShift, intégré au réseau d'accès sans fil fixe 5G (FWA) de Spark pour tester le haut débit sans fil amélioré.



' L'essai a été livré dans un délai impressionnant de trois mois, démontrant la facilité avec laquelle des solutions cloud natives autonomes peuvent être déployées ', précise Ericsson.



L'essai a confirmé et validé avec succès les capacités techniques de la technologie 5G autonome sur le réseau de Spark.



'Cet essai avec Spark et Red Hat démontre clairement la gamme de capacités et de cas d'utilisation rendus possibles par un réseau soutenu par la technologie 5G Core bimode d'Ericsson ', a commenté Emilio Romeo, responsable d'Ericsson, Australie et Nouvelle-Zélande.