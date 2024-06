Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: solution pour optimiser la consommation réseaux information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 17:02









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la lancement de la solution Site Energy Orchestration visant à optimiser la consommation énergétique des réseaux de télécommunications.



Cette technologie connecte intelligemment les réseaux d'accès radio (RAN) aux réseaux électriques, réduisant les coûts opérationnels, les émissions de carbone et ouvrant de nouvelles opportunités de revenus, assure Ericsson.



Elle utilise l'IA pour gérer efficacement la consommation énergétique des sites cellulaires, favorisant l'intégration des énergies renouvelables et la participation aux marchés de l'énergie.



Cette initiative répond aux défis croissants posés par l'augmentation de la demande énergétique, notamment due à la montée des véhicules électriques et à la transition énergétique.





