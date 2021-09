Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : signe une facilité de crédit de 2 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir signé une facilité de crédit renouvelable de 2 milliards de dollars liée au développement durable, auprès d'un groupe de 18 banques mondiales et régionales de premier plan. Ericsson renouvelle ainsi une facilité de crédit qui lui avait été octroyée en 2013 et qui n'avait pas été utilisée. Le taux d'intérêt du crédit sera lié à deux indicateurs de performance, à savoir la neutralité carbone d'Ericsson dans ses opérations propres d'ici 2030 et l'engagement des fournisseurs à s'aligner avec les objectifs climatiques limitant le réchauffement à 1.5°C. La facilité de crédit sera valable cinq ans avec deux options de prolongation d'un an et servira de facilité pour les besoins généraux de l'entreprise, précise Ericsson.

