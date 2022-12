Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: signe un record sur le réseau 5G malaisien information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - Ericsson et Digital Nasional Berhad (DNB) annoncent avoir atteint un nouveau record sur le réseau 5G malaisien, 'ouvrant ainsi la voie à une connectivité de haute qualité, abordable et à haut débit'.



Le test, effectué sur la fréquence des ondes millimétriques (mmWave) de 28GHz, a atteint un débit maximal de 1Gbit/s à une distance record de 11,18km de l'antenne radio de la ville de Butterworth (sur l'île de Penang), à un point situé au large de l'île.



Ce nouveau record de distance met en lumière la capacité de mmWave avec le support du logiciel d'Ericsson et permettre de fournir rapidement des solutions de connectivité Internet via l'accès sans fil fixe (FWA) dans les zones où les connexions filaires ne sont pas toujours économiquement réalisables.





