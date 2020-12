Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : signe un contrat de 5 ans avec Indosat Ooredoo Cercle Finance • 11/12/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que le fournisseur de services de communication indonésien, Indosat Ooredoo, a sélectionné sa solution de systèmes de support commercial (BSS) Ericsson Digital Monetization Platform (DMP) dans le cadre d'un contrat de cinq ans couvrant la charge, la facturation, le catalogue de produits, le traitement des commandes, la multi-médiation et l'activation dynamique. Cet accord est le fruit un long partenariat entre les deux partenaires qui se sont récemment retrouvées autour d''essais 2G, 3G, 4G et 5G. ' La plate-forme de monétisation numérique d'Ericsson permettra à Indosat Ooredoo de monétiser ses actifs tout en répondant aux demandes des clients avec de nouvelles offres et de permettre la flexibilité pour répondre aux demandes du marché', résume Jerry Soper, directeur d'Ericsson Indonésie.

