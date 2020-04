Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : signe un accord avec True en Thailand pour la 5G Cercle Finance • 27/04/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - La société thaïlandaise de télécommunications True a choisi Ericsson comme principal fournisseur de technologies pour son réseau de télécommunications de cinquième génération (5G), ont annoncé les deux sociétés. Les produits et services de systèmes radio d'Ericsson permettront à True d'exploiter la 5G sur des fréquences basses, moyennes et hautes bandes dans les régions du Nord, du Centre-Ouest et du Sud du pays, a déclaré le groupe. Le déploiement comprend, entre autres, des produits d'antenne active pour prendre en charge des fonctions de formation de faisceau qui réduisent les interférences de signal sans fil et améliorent la vitesse 5G. Le déploiement a commencé en mars.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.21% ERICSSON-B XETRA +1.31% ERICSSON-B LSE Intl +0.23% ERICSSON-B OTCBB 0.00%