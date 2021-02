Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : signe un accord avec Telefônica Brésil Cercle Finance • 08/02/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Ericsson et Telefônica Brazil, agissant sous le nom de Vivo, ont signé un accord de six ans qui fera d'Ericsson Charging une plate-forme stratégique pour les différents besoins de recharge des consommateurs et entreprises clientes de Vivo. Ericsson Charging remplacera ainsi les anciennes plates-formes de charge B2C ou B2B, ce qui se traduira par des coûts et une agilité optimisés dans toutes les opérations de Vivo, indique Ericsson partenaire de longue date de Vivo. 'La solution Ericsson Charging permet aux fournisseurs de services de réaliser, de créer et de capitaliser sur de nouvelles opportunités numériques', résume Eduardo Ricotta, directeur général d'Ericsson Amérique latine.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.23% ERICSSON-B XETRA -0.18% ERICSSON-B LSE Intl -0.27% ERICSSON-B OTCBB +3.83%