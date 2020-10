Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : sélectionné pour un contrat 5G au Luxembourg Cercle Finance • 26/10/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi avoir été retenu par POST Luxembourg, le premier opérateur de services postaux et de télécommunications au Luxembourg, pour le déploiement d'un réseau 5G. L'équipementier suédois de téléphonie mobile précise que son matériel et ses services de coeur ('5G Core') et d'accès radio ('5G RAN') sont utilisés par POST depuis le 16 octobre, avec un déploiement qui se poursuit à l'heure actuelle. Le contrat inclut également la modernisation des réseaux 2G, 3G et 4G, précise Ericsson dans un communiqué.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -2.16% ERICSSON-B XETRA -2.06% ERICSSON-B LSE Intl -2.29% ERICSSON-B OTCBB 0.00%