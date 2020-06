Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : sélectionné par O2 pour déployer le réseau 5G Cercle Finance • 10/06/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé avoir été sélectionné par O2 pour déployer la 5G avec des mises à niveau des logicielles et de services dans l'ouest du Royaume-Uni, élargissant ainsi la couverture de l'opérateur mobile britannique O2 dans le pays. La société suédoise a déclaré qu'elle moderniserait les sites 2G / 3G / 4G existants d'O2 dans le cadre du programme de modernisation du réseau de l'entreprise de télécommunications. Alors qu'O2 a lancé son réseau commercial 5G en octobre de l'année dernière, Ericsson a déclaré qu'il continuerait à soutenir l'opérateur avec le déploiement de la 5G dans d'autres villes en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.17% ERICSSON-B XETRA +1.49% ERICSSON-B LSE Intl +1.17% ERICSSON-B OTCBB +0.54%