Ericsson se replie après le rachat de Vonage pour 6,2 milliards de dollars

(AOF) - Ericsson perd 4,56% à 93,73 couronnes suédoises après annoncé le rachat de Vonage Holdings pour environ 6,2 milliards de dollars en valeur d'entreprise. UBS explique qu'Ericsson souhaite augmenter sa base de clients d'entreprises après le rachat de Cradlepoint pour 1,1 milliard de dollars en 2020 et les services dans le cloud. Le spécialiste juge positivement la logique de cette transaction pour Ericsson, qui souhaite se diversifier au-delà des réseaux mobiles et trouver de nouvelles sources de croissance des revenus.

Pour autant, il rappelle que le groupe suédois n'est pas réputé pour ses résultats en matière d'intégration.

Ericsson propose 21 dollars par action Vonage Holdings, offrant ainsi une prime légèrement supérieure à 28% par rapport au cours de clôture de vendredi. L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la société américaine spécialisée dans les solutions de communication pour les entreprises via le cloud. L'acquisition sera financée par les liquidités existantes d'Ericsson.

Commentant cette acquisition, Börje Ekholm, PDG d'Ericsson, a déclaré : "Le cœur de notre stratégie consiste à construire des réseaux mobiles de premier plan grâce à notre leadership technologique. (...) L'acquisition de Vonage est la prochaine étape dans la réalisation de cette priorité stratégique. Vonage nous donne une plateforme pour aider nos clients à monétiser les investissements dans le réseau, au profit des développeurs et des entreprises " .

Le chiffre d'affaires de Vonage s'est élevé à 1,4 milliard de dollars au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2021 et, sur la même période, Vonage a dégagé une marge d'Ebitda ajustée de 14 % et un flux de trésorerie disponible de 109 millions de dollars.

La transaction devrait offrir des possibilités de synergie de revenus à court terme, y compris sous la forme de vente en marque blanche et de ventes croisées, dont la contribution est estimée à 400 millions de dollars de dollars d'ici 2025. Ericsson s'attend également à réaliser certaines économies de coûts après la conclusion de la transaction. La transaction devrait avoir un effet positif sur le bénéfice par action ajusté et sur le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions à partir de 2024.

Une fois l'opération achevée, Vonage deviendra une filiale à part entière d'Ericsson et continuera à fonctionner sous son nom actuel. Elle sera présentée comme un segment distinct dans les comptes d'Ericsson.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Télécoms Equipementiers : une nouvelle concurrence

De nouveaux équipementiers ont le vent en poupe

Après deux décennies de concentration, qui avaient conduit à la domination du marché par trois acteurs - Huawei, Ericsson et Nokia-, de nouveaux concurrents apparaissent. De petits acteurs ont émergé avec l’Open RAN (pour « réseaux d'accès radio ouverts »), tels que Mavenir, Parallel Wireless, Airspan, alors que de grands groupes veulent revenir ou se diversifier dans les télécoms (comme Samsung, NEC, Fujitsu) grâce à ces solutions.

Certains professionnels estiment que le chiffre d'affaires des solutions Open RAN devrait être multiplié par deux en 2021 et devrait représenter 10% du marché des équipements mobiles en 2025. Les plus grands opérateurs européens (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone) ont signé un protocole d'accord, par lequel ils s'engagent à déployer rapidement des solutions Open RAN en Europe. Le second opérateur mondial, Vodafone, a récemment confirmé cet engagement.