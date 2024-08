Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: salue la coopération renforcée entre USA et Suède information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Ericsson a salué la déclaration conjointe des gouvernements des États-Unis et de Suède visant à renforcer la coopération dans les technologies sans fil avancées, y compris la 6G.



Cette déclaration, signée le 6 août 2024, est le dernier accord bilatéral entre les deux pays visant à mutualiser les ressources, les expertises et le leadership technologique dans les domaines de la connectivité future.



Les domaines de coopération incluent la recherche sur la 6G, l'allocation de spectre, l'harmonisation mondiale des bandes de fréquence, le développement de technologies conformes aux normes internationales, et la réduction des fractures numériques.



En avril 2024, les États-Unis et la Suède ont également signé un partenariat de recherche en innovation pour cinq ans, couvrant l'IA, la 6G, l'apprentissage automatique et la technologie quantique.







