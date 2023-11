Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: s'attend à 610 millions de nouveaux abonnements 5G information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Ericsson estime que près d'un abonnement mobile sur cinq dans le monde sera un abonnement 5G d'ici fin 2023.



Cette statistique figure dans l'édition de novembre 2023 du rapport Ericsson sur la mobilité, qui estime qu'il y aura 610 millions de nouveaux abonnements 5G pour l'année 2023 - soit une augmentation de 63 % par rapport à 2022 - ce qui portera le total mondial à 1,6 milliard, soit environ 100 millions de plus que prévu précédemment.



Au cours des six années comprises entre fin 2023 et 2029, les abonnements mondiaux à la 5G devraient augmenter de plus de 330 %, passant de 1,6 milliard à 5,3 milliards. La couverture 5G devrait être disponible pour plus de 45 % de la population mondiale d'ici fin 2023 et 85 % d'ici fin 2029.



Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, déclare : ' Le déploiement de la 5G se poursuit et nous constatons le déploiement d'un nombre croissant de réseaux autonomes 5G, offrant des opportunités de prise en charge de nouvelles applications plus exigeantes pour les consommateurs et les entreprises '.





