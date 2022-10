Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: s'associe pour la recherche sur la réalité étendue information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce étendre la portée de sa collaboration avec l'Université du Texas (UT) à Austin dans le cadre de recherches sur la réalité étendue (XR) alimentée par la 6G.



Cette extension renforce l'ambition des partenaires de développer les bases des futures expériences immersives et transparentes de la réalité étendue, même dans les cas d'utilisation les plus exigeants.



La technologie XR devrait entraîner un changement de paradigme dans la façon dont les utilisateurs interagissent entre les mondes cybernétique et physique, lorsque les premiers déploiements à grande échelle de la technologie 6G auront lieu vers 2030.



Le projet de recherche est dirigé par une équipe composée de trois professeurs de renommée mondiale de l'UT Austin, en collaboration avec les chercheurs d'Ericsson.



Eric Wang, chef de projet de recherche chez Ericsson, déclare : 'Le XR est déjà là, mais il a un énorme potentiel pour aller encore plus loin avec l'arrivée éventuelle de la 6G.'





