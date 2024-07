Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: responsable de la zone MMEA en août information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Ericsson fait part de la nomination de Patrick Johansson au poste de responsable de la zone de marché Moyen-Orient et Afrique (MMEA) et senior vice-président. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er août et sera basé à Riyad, en Arabie saoudite.



Actuellement responsable du contrôle commercial et des opérations au sein du secteur d'activité Cloud Software & Services d'Ericsson, Patrick Johansson remplacera Fadi Pharaon, dont la décision de quitter le groupe suédois a été annoncée en mai.



L'expérience de Patrick Johansson s'étend sur plusieurs domaines d'activité et de marché, ayant vécu en Suède, en Corée, en Inde, en Autriche, en Chine et au Vietnam depuis qu'il a rejoint l'équipementier télécoms en 1997.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.