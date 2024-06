Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: réseau de nouvelle génération avec JT Group information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - JT Group et Ericsson ont annoncé que la construction du réseau mobile de nouvelle génération des îles Anglo-Normandes était dans les délais prévus et a atteint l'étape clé de la phase de test.



Un laboratoire de test de pointe a été établi à Jersey pour garantir la performance et la fiabilité du réseau. Le projet comprend la modernisation du réseau mobile et des infrastructures de JT, utilisant les solutions avancées et éco-énergétiques d'Ericsson.



Les dirigeants des deux entreprises soulignent l'importance de cette collaboration pour améliorer la connectivité et l'innovation dans les îles Anglo-Normandes.







