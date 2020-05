Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : remporte un contrat en Indonésie Cercle Finance • 13/05/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce ce mercredi avoir remporté un contrat de services auprès du principal fournisseur de services de communication indonésien, Indosat Ooredoo. Dans le cadre de cet accord de cinq ans, la société suédoise déploiera ses dernières technologies d'automatisation, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle afin d'améliorer les performances du réseau et l'expérience utilisateur. Ericsson gérera également le centre d'exploitation du réseau d'Indosat Ooredoo et les activités de maintenance sur le terrain à travers l'Indonésie. Il sera également procédé à des essais 5G.

