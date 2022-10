Ericsson: réitère ses engagements durables pour l'Afrique information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 12:02

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce qu'il profitera de sa présence au AfricaTech Festival 2022 (7-11 novembre au Cap, en Afrique du Sud) pour réitérer son engagement à stimuler une croissance durable en Afrique, notamment via l'adoption de la 4G et le développement de la 5G.



Ericsson abordera notamment des sujets tels que la croissance durable en Afrique à l'aide des TIC, l'autonomisation des personnes grâce à l'inclusion numérique et la croissance industrielle grâce à la numérisation et à la durabilité.



Enfin, la firme suédoise rappelle s'être fixé comme objectif d'être Net Zero d'ici 2040 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Dans ce cadre, elle indique avoir développé 'des solutions innovantes qui permettent aux réseaux des opérateurs d'utiliser le moins d'énergie possible tout en gérant la croissance attendue du trafic de données, répondant aux besoins des réseaux 5G actuels et futurs.'