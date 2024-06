Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: reçoit un prix pour sa solution IBO avec DNB information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Ericsson et la société malaisienne Digital Nasional Berhad (DNB) ont remporté un second prix mondial pour leur mise en oeuvre de la solution d'opérations basées sur l'intention (IBO) d'intelligence artificielle (IA), qui fait partie d'Ericsson Operations Engine.



Le prix a été décerné par l'organisation de l'industrie des télécommunications FutureNet World, dans la catégorie Intelligence artificielle pour les opérations de réseau (AIOps) pour la meilleure solution d'opérations automatisées intégrant des fonctionnalités d'IA.



Ericsson estime que les opérations basées sur l'intention constituent la prochaine évolution du réseau 5G de DNB. Elles pourront tirer parti des normes technologiques avancées 5G et de l'intelligence artificielle (IA) pour intégrer l'apprentissage automatique (ML) et l'automatisation pour accroître l'agilité, simplifier la gestion, améliorer la sécurité et la résilience du réseau.





