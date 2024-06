Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: reçoit deux Red Dot Awards 2024 information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Ericsson a été de nouveau reconnu pour son excellence en matière de mise en oeuvre industrielle et d'expérience utilisateur avec deux Red Dot Awards 2024, l'une des compétitions de design les plus prestigieuses au monde.



Les produits primés, Radio 4471 et Streetmacro 6705, présentent une approche innovante en matière de design industriel et d'expérience utilisateur, mettant en avant des caractéristiques qui priorisent la fonctionnalité et la satisfaction des utilisateurs.



La Radio 4471 est présentée comme 'la dernière génération de radios 5G, avec un design ultra-léger réduit de 40 % (de 17 kg à 10 kg)', tandis que la Streetmacro 6705 est une station de base de deuxième génération.





