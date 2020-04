Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : réalise un trimestre 'solide' malgré la pandémie Cercle Finance • 22/04/2020 à 11:26









(CercleFinance.com) - Ericsson maintient ses objectifs pour 2020, tout en reconnaissant que l'incertitude actuelle nécessite une attitude 'modeste' au niveau des prévisions. Le fabricant suédois d'équipements de télécommunications mobiles a déclaré avoir publié des résultats 'solides' au premier trimestre, avec un impact 'limité' de la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires net d'Ericsson a augmenté de 2% à 49,8 milliards de couronnes suédoises au cours des trois premiers mois de l'année, tandis que la marge brute a augmenté à 40,4% contre 38,5%. Le groupe a cependant indiqué qu'une part croissante des contrats 'stratégiques', dont la 5G en Chine, pèsera sur sa rentabilité au deuxième trimestre. Ericsson a également souligné qu'il y avait une 'incertitude à court terme' autour des volumes de ventes en raison de Covid-19 et de la situation macroéconomique. Pourtant, sur la base des éléments actuels, la société a déclaré qu'elle n'avait aucune raison de modifier ses objectifs financiers.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +3.52% ERICSSON-B XETRA +5.69% ERICSSON-B LSE Intl +3.50% ERICSSON-B OTCBB -8.08%