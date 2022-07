Ericsson, Qualcomm et Thales vont lancer la 5G dans l'espace

Les avantages de la connectivité 5G via des satellites en orbite terrestre basse devraient inclure la couverture dans des zones géographiques extrêmes ou des lieux reculés à travers les mers, les océans et d'autres endroits où la couverture terrestre est absente.

(AOF) - Ericsson, Thales, et Qualcomm Technologies prévoient d’amener la 5G au-delà de la surface de la terre, à travers un réseau de satellites en orbite autour de la terre. Le résultat pourrait concrètement signifier qu'un futur smartphone 5G pourra utiliser la connectivité 5G n'importe où sur terre et fournir une couverture mondiale complète pour les services de données à large bande, y compris dans des zones qui sont normalement uniquement couvertes par les systèmes de téléphonie par satellite historiques, aux capacités de connectivité limitées.

