Ericsson: provision inscrite au titre d'un litige aux USA

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé jeudi qu'il avait prévu de passer une provision de 2,3 milliards de couronnes suédoises (environ 220 millions de dollars) dans ses comptes de quatrième trimestre en vue de faire face à un litige en cours aux Etats-Unis.



L'équipementier de réseaux suédois estime qu'il s'agit d'un montant 'suffisant' afin de régler à l'amiable le dossier ouvert en 2019 par le Département américain de la justice au sujet de ses activités en Irak.



Le groupe, qui a déjà conclu un accord de poursuite différée (DPA) avec les autorités américaines dans l'affaire, dit désormais être en discussions en vue du règlement de l'enquête conduite par le Département de la justice, c'est-à-dire sur la négociation du montant de l'amende à payer.



A la Bourse de Stockholm, le titre Ericsson grimpait de 5,5% après cette annonce.





