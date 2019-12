Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : provision de 1,2Md$ dans le cadre d'une enquête US Cercle Finance • 05/12/2019 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le fabricant suédois d'appareils pour les télécommunications mobiles, Ericsson, a confirmé son intention de constituer une provision de 1,2 milliard de dollars dans le cadre d'une enquête de longue durée menée par les autorités américaines. La direction du groupe a déclaré que cette provision restait son estimation actuelle du montant nécessaire pour couvrir les sanctions pécuniaires, augmentée des autres coûts connexes, comme annoncé en septembre. Pour mémoire, l'enquête menée par les autorités américaines a révélé des violations de l'éthique commerciale par le groupe et de la loi américaine FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) dans six pays: Chine, Djibouti, Indonésie, Koweït, Arabie saoudite et Vietnam.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.71% ERICSSON-B XETRA -0.38% ERICSSON-B LSE Intl -0.41% ERICSSON-B OTCBB +0.13%