Ericsson: protocole d'accord avec Etihad Etisalat (Mobily)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un protocole d'accord avec Etihad Etisalat (Mobily) visant à ouvrir les capacités réseau de Mobily aux entreprises et aux développeurs d'Arabie saoudite.



Cet accord permettra notamment à Mobily d'activer de nouvelles fonctionnalités via des interfaces programmables d'application (API), améliorant la 'programmabilité' et l'adaptabilité des services de connectivité pour répondre à différents besoins.



Mobily renforcera ainsi son rôle dans l'écosystème d'entreprise en permettant de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles applications.



'Ce protocole d'accord nous permettra d'explorer avec Mobily comment offrir une expérience réseau plus flexible pour permettre aux entreprises et aux développeurs d'exploiter tout le potentiel de leur infrastructure réseau via des API', résume Ekow Nelson, vice-président d'Ericsson Moyen-Orient et Afrique.

