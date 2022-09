Ericsson: promeut le développement numérique en Afrique information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 14:52

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce une collaboration avec Smart Africa, une alliance de 32 pays africains, d'organisations internationales et d'acteurs mondiaux du secteur privé chargés de l'agenda numérique de l'Afrique.



L'idée est de soutenir et promouvoir la transformation numérique du continent africain via l'éducation et le développement des capacités.



Grâce au programme Ericsson Educate, des hauts fonctionnaires, des ministères et les autorités de régulation en charge des technologies de l'information et de la communication (TIC) vont pouvoir renforcer leurs compétences numériques.



Le programme devrait s'étendre plus tard aux jeunes, aux étudiants et aux professionnels, en particulier les éducateurs.



L'objectif du programme Ericsson Educate est de donner aux décideurs politiques du continent les moyens de développer des cadres de transformation numérique harmonisés qui assureront un avenir prospère pour l'Afrique à l'ère numérique.