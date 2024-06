Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: prolonge son partenariat avec O2 Telefónica information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir prolongé son partenariat avec O2 Telefónica en Allemagne dans le but de développer le réseau 5G.



Le partenariat vise à pérenniser et moderniser l'infrastructure réseau, permettant à O2 Telefónica de lancer des services avancés de découpage de réseau 5G SA avec une qualité de service assurée.



En mai, les deux entreprises ont réussi une mise à jour logicielle sans interruption de service, démontrant leur expertise en automatisation.



Cette automatisation réduit le besoin d'interventions manuelles et améliore la flexibilité et l'efficacité opérationnelle du réseau.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.