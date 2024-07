Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: prolonge son partenariat avec 2degrees information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Ericsson et 2degrees, l'un des principaux fournisseurs de services de communications de la Nouvelle-Zélande, ont annoncé une prolongation de cinq ans de leur partenariat technologique conjoint en matière de réseau d'accès radio (RAN).



Ce nouvel accord fait suite à l'accord de 2021, dans le cadre duquel Ericsson et 2degrees se sont associés pour la première fois afin de moderniser le réseau RAN du fournisseur de services à l'aide de produits et de solutions issus de la gamme de systèmes radio d'Ericsson.



Les produits et services déployés comprennent tous les produits RAN 3G / 4G / 5G disponibles aujourd'hui dans le portefeuille d'Ericsson (AIR, Basebands, RAN Processors, Ericsson Antenna Systems, Power systems including Lithium-Ion Batteries) et les produits futurs, y compris les Generator 4 RAN Processors.



Emilio Romeo, directeur d'Ericsson pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, a déclaré : ' Cette extension du partenariat valide et soutient la force du travail accompli par Ericsson pour concrétiser la vision de 2degrees, à savoir être le réseau le plus performant en Nouvelle-Zélande, tout en s'efforçant d'établir la référence de l'industrie en matière de performance du réseau'.





