Ericsson : prolongation du partenariat avec Swisscom Cercle Finance • 03/05/2021 à 11:47









(CercleFinance.com) - Après avoir entamé un partenariat stratégique en 2015 puis l'avoir étendu à la 5G en 2017, Swisscom et Ericsson annoncent aujourd'hui son renouvellement 'avec l'ambition de continuer à diriger la transformation de la 5G en Europe'. Le partenariat prévoit notamment le déploiement de la 5G autonome (standalone) et permettra à Swisscom de tirer parti de l'ensemble du portefeuille d'Ericsson - avec la 5G comme principal catalyseur. Le renforcement de ce partenariat devrait notamment conduire à de nouvelles opportunités dans le domaine de l'Internet des objets (IoT) et de l'industrie 4.0, souligne Ericsson. 'Cet accord aide en outre les entreprises et les consommateurs à accélérer la 5G en mode autonome avec une latence ultra-faible et des débits de données plus élevés', ajoute Martin Bürki, Country Manager chez Ericsson Suisse.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.07% ERICSSON-B XETRA -39.82% ERICSSON-B LSE Intl +0.18% ERICSSON-B OTCBB +0.25%