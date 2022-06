Ericsson: prévoit un milliard d'abonnements 5G en 2022 information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 11:23

(CercleFinance.com) - Les abonnements 5G en Asie du Sud-Est et en Océanie devraient plus que doubler en 2022, alors qu'ils étaient environ 15 millions à la fin de 2021. Cette prévision figure dans la dernière édition du rapport sur la mobilité d'Ericsson, qui prévoit également que les abonnements 5G mondiaux actuels franchiront le cap du milliard d'ici à la fin de 2022.



Alors que davantage de déploiements de réseaux auront lieu au cours des prochaines années, les abonnements mobiles 5G en Asie du Sud-Est et en Océanie devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 83 % sur la période de prévision, pour atteindre 570 millions en 2027.



Ce chiffre sera presque égal au nombre total régional d'abonnements 4G à ce moment-là. Le trafic de données mobiles par smartphone continue de croître fortement et devrait atteindre environ 45 Go par mois en 2027 - soit un TCAC de 30 %.



'Le marché thaïlandais est très dynamique et compte certains des consommateurs les plus avertis en matière de TIC au monde', estime Igor Maurell, responsable d'Ericsson Thaïlande.



Le rapport d'Ericsson souligne également que la 5G se développe plus rapidement que toutes les générations précédentes de technologies mobiles.



Environ un quart de la population mondiale a actuellement accès à une couverture 5G. Quelque 70 millions d'abonnements 5G ont été ajoutés au cours du seul premier trimestre de 2022. D'ici 2027, environ trois quarts de la population mondiale pourront accéder à la 5G, selon le rapport.