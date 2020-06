Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : prévisions revues en hausse dans la 5G Cercle Finance • 16/06/2020 à 11:06









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mardi avoir revu à la hausse ses prévisions concernant la demande pour la téléphonie mobile de cinquième génération (5G), qui devrait être tirée par la crise sanitaire actuelle. Dans la dernière édition de son rapport sur la mobilité, l'équipementier télécoms suédois porte ainsi à 2,8 milliards son estimation d'abonnements 5G à horizon 2025, contre une précédente projection de 2,6 milliards dans l'édition de novembre 2019. Le groupe indique par ailleurs tabler sur 190 millions d'abonnements mobiles haut débit dès la fin de l'année 2020. Ericsson dit s'appuyer sur les résultats d'une récente de ses études montrant qu'un-tiers des consommateurs envisagent d'investir dans une connexion 5G et d'améliorer le débit de leur logement en vue de se préparer à une éventuelle 'seconde vague' dans l'épidémie de coronavirus. 'La propagation du Covid-19 a conduit la population mondiale à changer rapidement sa vie quotidienne et, dans beaucoup de cas, à travailler ou à étudier à la maison', explique Fredrik Jejdling, le vice-président exécutif et directeur général de l'activité réseaux d'Ericsson 'Cela a conduit à un basculement brutal du trafic réseau des quartiers d'affaires vers les zones résidentielles', ajoute-t-il.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.66% ERICSSON-B XETRA +2.05% ERICSSON-B LSE Intl +1.34% ERICSSON-B OTCBB +4.88%