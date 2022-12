Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Ericsson: preuve de concept dans les réseaux en tranche information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 11:02

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir présenté une preuve de concept, avec l'opérateur japonais KDDI et le géant de l'électronique grand public Sony, avec le fonctionnement d'un réseau de bout en bout sur deux tranches simultanées pour le même équipement utilisateur.



Réalisée sur une architecture 5G autonome (5G SA), cette étape ouvre la voie à une utilisation optimisée des ressources réseau pour de nombreux cas d'utilisation tels que les jeux mobiles.



Concrètement, une application de jeu pourra pas exemple utiliser deux tranches de réseau différentes - une pour la vidéo et une pour les signaux de fonctionnement mobile.



' Cette réalisation significative avec KDDI, un de nos clients importants, et Sony, un partenaire clé, ouvre la voie à toutes sortes d'applications de découpage de réseau. Nous continuerons à aider nos clients et partenaires au Japon à monétiser leurs réseaux en offrant une nouvelle valeur et de nouveaux services aux utilisateurs finaux', a commenté Chris Houghton, vice-président senior et responsable de la zone de marché Asie du Nord-Est chez Ericsson.