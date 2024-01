Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ericsson: prêt de 420 millions d'euros de la part de la BEI information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux suédois Ericsson a annoncé vendredi avoir signé deux accords sur sept ans avec la Banque européenne d'investissement (BEI) devant lui donner accès à un prêt de 420 millions d'euros destiné à financer ses activités de recherche et développement (R&D).



Cette enveloppe, dont 250 millions d'euros ont été débloqués dès le mois de décembre, doit lui permettre d'investir dans de nouvelles technologies mobiles favorisant une moindre consommation d'énergie.



Ericsson, qui s'est fixé un objectif de neutralité carbone d'ici à 2040, précise que ce dispositif vient compléter un financement vert de 100 millions d'euros sur sept ans déjà obtenu de la part de la Banque nordique d'investissement (NIB) et une émission d'obligations vertes de 500 millions d'euros placée en novembre dernier.





